Es posen a la venda les figures dels Gegants del Vendrell

Actualitzada 09/04/2019 a les 18:25

Les figures del gegants de Vendrell, Salvador i Teresa, ja es poden adquirir. Aquest dilluns, es va presentar una rèplica de goma dels elements, que l’any vinent compleixen 90 anys. L'acte ha comptat amb la presència d’una representació de la família gegantera del Vendrell, així com dels Administradors de Santa Anna.Les figures tenen un preu de 25 euros cadascuna i estan fetes per l’empresa Festiari.cat, encarregada de reproduir en goma moltes de les figures que participen en les festes tradicionals de Catalunya. Aquestes es podran comprar a les oficines de la Regidoria de Cultura, el Museu Deu, la Casa Museu Àngel Guimerà i a l’Oficina de Turisme de Coma-ruga. En el cas de comprar les dues, a més, es regala uns retallables de la Festa Major.La regidoria de Cultura ha recollit la voluntat expressada per diverses entitats del Seguici de Festa Major d’anar creant un catàleg de reproduccions dels diferents elements del Seguici festiu. Així, l’any vinent es posarà a la venda un altre element, que serà proposat per la Comissió de Cercavila i la Comissió de Foc.