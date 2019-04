Som Poble i ERC presenten la nova candidatura unitària sota el lema 'Recuperem El Vendrell'

Marc Robert i Eva Mata ocuparan els dos primers llocs de la llista

Integrants de la llista

Marc Robert Eva Mata Gisela Arbós Lluís Navarrete Salima El Youssoufi Josep Mañé Albert Rovira Alfredo Valdivielso Yolanda Navarro Marta Juanpera



Les assemblees de Som Poble i ERC van presentar, el passat divendres 5 d’abril, la seva candidatura conjunta per les eleccions municipals sota el lema Recuperem El Vendrell. L’acte es va fer a la plaça de les Garrofes del Vendrell i hi van assistir prop de 300 persones.En l’acte es va donar a conèixer el cap de llista de la candidatura. Es tracta de Marc Robert, de 47 anys, llicenciat en Ciències Biològiques i amb un Màster en gestió i conservació de la natura. Actualment treballa com a Agent Rural i és conegut per la seva participació al Grup Ecologista del Vendrell on, entre altres, va tenir una participació molt activa en la campanya Salvem les Madrigueres. Al número 2 hi figura Eva Mata, de 44 anys i actualment regidora d’ERC a l’Ajuntament del Vendrell. També es van donar a conèixer la resta d’integrants de la llista.L’alcaldable de la candidatura unitària va fer públiques algunes pinzellades del programa electoral. Hi destaquen la defensa del bé comú, justícia social, municipalització de serveis, participació ciutadana real, creació d’ocupació, educació i la preservació del patrimoni.L’acte va finalitzar amb la presentació de lema de campanya: Recuperem El Vendrell i amb les intervencions d’Eva Mata i Marc Robert.