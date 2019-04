Adjudiquen l'estudi de museïtzació de l'edifici Tabaris de Coma-ruga

Es vol crear un espai dedicat a la difusió de l’art del mosaic i l’artista local Santiago Padrós

La Junta de Govern Local celebrada l'1 d’abril va aprovar l'adjudicació del contracte menor «Estudi sobre la dotació d’usos culturals i turístics a l’espai polivalent de l’edifici Tabaris».En el marc del projecte FEDER de Coma-ruga, es contempla convertir l’edifici Tabaris en el contenidor de nous productes i serveis turístics per a Coma-ruga.En aquest sentit, es vol crear un espai dedicat a la difusió de l’art del mosaic i l’artista local Santiago Padrós, així com constituir un centre habilitat per a la celebració d’actes diversos, configurant-se d’aquesta manera en un espai polivalent al servei dels veïns i visitants.L’empresa adjudicatària encarregada de realitzar l’estudi museogràfic i museològic és STOA Propostes Culturals i Turístiques, que compta amb una dilatada experiència en el disseny i impuls de projectes museogràfics. L’import de l’adjudicació és de 9.360 euros més IVA.