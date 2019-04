Treballadors de l'Hospital del Vendrell passen la nit acampats al centre per exigir millores laborals

La plantilla vol recuperar la paga d’objectius perduda fa onze anys i exigeix un reforç de personal durant la temporada turística

Prop de 40 treballadors de l’Hospital del Vendrell han passat la nit acampats al centre per exigir a la direcció diverses millores laborals. El principal reclam de la plantilla és recuperar la paga extra per objectius, que van deixar de cobrar fa onze anys degut a un ajust pressupostari. Al mateix temps, els treballadors fa mesos que demanen un augment de personal per atendre els pacients a urgències i al bloc quirúrgic, especialment entre els mesos de Setmana Santa i setembre, que és quan el Baix Penedès registra un augment de població degut a les persones amb segona residència a la zona. Per últim, amb la protesta, la plantilla també reclama inversions a les instal•lacions.Inicialment, el comitè d’empresa de l’Hospital del Vendrell va preveure l’acampada coincidint amb la vaga de la sanitat concertada. Amb tot, si bé l’aturada de tres dies al sector finalment es va desconvocar a l’espera de properes negociacions, la plantilla va decidir mantenir la seva protesta per pressionar la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla –responsable de l’hospital-.Des del comitè, el secretari, Òscar Blasco, reclama a la direcció i la gerència que sigui «transparent» amb els comptes del centre. Blasco lamenta que les últimes setmanes Junts pel Vendrell hagi anunciat un acord amb Santa Tecla per invertir 1,1 milions d’euros en millores a l’aparcament i en ampliar les Urgències. Un anunci que la gerència ha negat de cara als treballadors.En aquest sentit, el comitè diu sentir-se desconcertat i demana claredat en els comptes per saber si hi ha previstes inversions i, si són certes, quines opcions tenen els 300 treballadors del centre de poder recuperar la paga extra perduda fa onze anys.Al mateix temps, Blasco remarca que el personal de l’Hospital es veu «desbordat» de feina cada any entre la Setmana Santa i el setembre. «Estem en una zona on pràcticament es triplica la població en aquesta època de l’any», insisteix, mentre assegura que l’increment d’hores que planifica la direcció «no és suficient perquè la plantilla estructural ja està mal dimensionada des d’un inici».L’acampada a l’Hospital del Vendrell s’ha allargat durant 24 hores, de les 10 h de dijous fins les 10 h d’aquest divendres, durant les quals el col•lectiu ha rebut el suport d’altres moviments socials, com la Marea Pensionista. Un cop recollides les tendes, els treballadors han traslladat la protesta a la plaça Vella del Vendrell, davant l’Ajuntament.