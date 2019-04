Un cotxe se salta un stop i xoca contra un altre turisme al Vendrell

El conductor del vehicle que va cometre la infracció va ser traslladat a l’Hospital del Vendrell, ja que semblava que tenia el braç trencat

Dos turismes es van veure implicats en un accident de trànsit, el vespre d’ahir dimecres 3 d’abril, al terme municipal del Vendrell. L’accident es va produir per la infracció d’un dels cotxes, el qual es va saltar un stop. En el sinistre va resultar ferit el conductor del vehicle infractor, que semblava tenir el braç trencat.L’accident es va produir cap a les 20.27h al carrer Abadessa Emma, concretament a la intersecció del carrer Elionor de Sicília, on van col·lidir un cotxe Seat Leon i un Seat Ibiza. Segons el relat proporcionat als agents, un dels cotxes es va saltar un stop i va xocar contra l’altre vehicle. A més, un fanal de la via pública també va patir danys materials.Arran de l’accident es van activar diverses patrulles de la Policia Local del Vendrell i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), ja que un dels conductors va resultar ferit. L’afectat es va traslladar a l’Hospital del Vendrell, ja que semblava que tenia el braç trencat.Un dels vehicles implicats presentava la ITV caducada del 2017.