El Pacte del Penedès Marítim organitza una marxa lenta el 12 d'abril per exigir una «reacció» del Govern

Els vehicles recorreran la C-31 i la C-32 a velocitat reduïda per reclamar una rebaixa dels peatges pels residents al territori

Actualitzada 04/04/2019 a les 20:39

El Pacte del Penedès Marítim preveu fer la primera gran mobilització el proper divendres 12 d’abril amb una marxa lenta que recorrerà part de la C-31 i la C-32 a la velocitat mínima permesa.L’objectiu és exigir una «reacció» de la Generalitat per a què apliqui una rebaixa dels peatges de la C-32 pels residents al territori.El col·lectiu d’alcaldes, empresaris i veïns del Baix Penedès i el Garraf liderarà així una protesta que havien començat a preparar la Coordinadora de Calafell i la Xarxa de Mobilitat, totes dues entitats adherides al Pacte creat al gener. La marxa arrencarà a les 18 h al polígon les Salines de Cubelles, anirà fins a Sitges per la C-31 i encaminarà cap a Vilanova i la Geltrú per la C-32 fins la Masia d’en Cabanyes, on es llegirà un manifest.Els ajuntaments, consells comarcals i entitats del Pacte Penedès Marítim lamenten que la reunió recent al Vendrell amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, els va deixar «molt decebuts». Calvet va tancar la porta als reclams de mobilitat del col·lectiu, a qui va emplaçar a tenir paciència fins la instauració del sistema de vinyeta a les autopistes i a l’entrada en vigor de la T-Mobilitat al transport públic.«No ens va donar oportunitat de res i es va limitar a dir que la Generalitat no té recursos, i que, aquell qui contamina, ha de pagar», lamenta Sonia Mirambell, portaveu de la mobilització del proper 12 d’abril. Segons relata, «no va haver manera de mantenir un diàleg» amb Calvet, i adverteix que «quan el diàleg s’ha acabat, calen les mobilitzacions».Tant a la reunió amb Calvet com de cara a la protesta del dia 12, el Pacte Penedès Marítim insisteix en reclamar un descompte del 60% del peatge troncal de Vallcarca a la C-32 per a tots els residents del Baix Penedès i el Garraf, alhora que exigeix la circulació gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. «Amb l’augment de preus del gener, un viatge de Barcelona al Vendrell, anar i tornar, costa 25 euros de peatge. Això s’ha de negociar», remarca Mirambell.