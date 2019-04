El CSIF adverteix d'un augment de robatoris a les urbanitzacions del Vendrell

Els agents asseguren que han «caigut en la frustració» per la manca de resposta per part del consistori, al qui reclamen més efectius

Actualitzada 04/04/2019 a les 14:27

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat majoritari de la Policia Local del Vendrell, ha denunciat públicament un «alarmant augment» del nombre de robatoris a les urbanitzacions del municipi. Segons ha advertit en un comunicat emès aquest dijous, aquest hivern han crescut aquests delictes «però la policia poc pot fer per la manca de recursos i d'efectius». En aquest sentit, els agents han reclamat a l'Ajuntament del Vendrell més recursos per tenir més presència a les urbanitzacions, mentre han lamentat que fins ara no han obtingut resposta de diverses instàncies presentades al consistori. El sindicat ha assegurat que ha «caigut en la frustració» per la falta d'implicació del govern i la prefectura.El responsable de CSIF en l'Administració Local del Vendrell ha assegurat que la plantilla de la Policia Local del Vendrell es veu minvada perquè no es cobreixen les jubilacions ni tampoc les baixes per malaltia. Al mateix temps, ha denunciat que les instal·lacions es troben en un estat «precari» que afecta el malestar dels agents.