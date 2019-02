L'Ajuntament de Santa Oliva assegura que acceptar el pont provisional depèn de la Diputació

L'ens provincial hauria de fer-se càrrec de les despeses d'instal·lació de la passarel·la i dels accessos a aquesta

Actualitzada 01/02/2019 a les 13:59

La polèmica sobre el pont provisional que volia fer el Ministeri de Defensa a Santa Oliva segueix. El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, va lamentar ahir el no haver rebut cap resposta per part de l’alcalde de Santa Oliva i la Diputació de Tarragona arran de l’oferiment del Ministeri de millorar els accessos al municipi amb un pont provisional mentre es duen a terme les obres a la carretera TV-2128.Des del Consistori, però, han assegurat que ells «no es neguen a res» i que es estan pendents d’una resposta de la Diputació de Tarragona, ja que seria aquest ens el que s'hauria de fer càrrec de les despeses de la instal·lació de la passarel·la provisional i la de millorar els accessos cap aquesta.L’Ajuntament confia que la Diputació es pronunciï durant els propers dies sobre si pot assumir les despeses o bé manté els camins provisionals que ja hi ha oberts i renuncia al pont. El consistori, per la seva banda, ja va dir que ell no tenia capacitat per pagar-ho.La passada setmana especialistes de l’exèrcit del Regimiento de Pontoneros de l’Exèrcit de Terra, van visitar el municipi, acompanyats del subdelegat del Govern, l’alcalde de Santa Oliva, responsables de l’obra i tècnics de la Diputació. Els especialistes van redactar un informe sobre la viabilitat d’ubicar un pont Bailey, doble-doble de set cèdules, de 21,34 metres d’allargada en tant sols tres dies. Per fer-ho, la Diputació hauria d'habilitar l'accés i estreps (contraforts) per al pont.