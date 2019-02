Concursos, tallers i degustacions a la Xatonada Popular del Vendrell

Els actes principals es concentraran a la Rambla del municipi aquest diumenge 3 de febrer

Actualitzada 31/01/2019 a les 21:15

Cada primer diumenge de febrer a la Rambla del Vendrell se celebra la festa gastronòmica de la Xatonada Popular amb el Concurs de Mestres Xatonaires, l’Exhibició de Xatonaires Infantils i el repartiment d’unes de 2.000 racions de xató. El programa inclou espectacles d’animació, estands relacionats amb el món del xató, la Fira de productes alimentaris naturals i artesanals, degustacions i la Trobada de plaques de cava.Per començar a escalfar motors, dissabte ja tindrà lloc tot una sèrie d’activitats al voltant del xató. A les onze del matí, i de nou, a les dotze del matí, serà el moment del taller Arqueovitis: l’arqueologia del vi organitzat per la Cooperativa ArqueoVitis. També està programat el taller El wrap xatoner amb la xef Ada Parellada. Les reserves es poden realitzar al mail: promociovendrell@gmail.com. I l’últim acte del dissabte, serà el Taller Familiar Cercle de percussió comunitari amb Àlex Carasol.Serà el diumenge, 3 de febrer, quan tindrà lloc el gruix de les activitats programades. Entre aquestes, destaca a dos quarts de dotze del migdia, l’inici de la 32ena Exhibició de Xatonaires Infantils on es podran lluir els més petits. A les dotze del migdia arribarà l’esperada Xatonada Popular on, a més, hi haurà degustació i valoració dels plats dels concursants per part del Jurat. Continuaran els tallers com el Has begut oli de la DOP Siurana per nens de 9 a 14 anys. El Taller D’on ve el que mengem? de la Cooperativa L’Aresta o Plantem els ingredients del xató! de la mateixa cooperativa. A la una del migdia, tindrà lloc, La increïble història d’una escarola i una ampolla de vi un maridatge de xató i vins de la DO Penedès a càrrec del prestigiós enòleg Xavier Barba, a l’espai del Xató Experience.A les dos del migdia, es lliuraran els premis als sis primers classificats del 33è Concurs de Mestres Xatonaires i lliurament de premis al primer i segon classificats del sorteig de l’exhibició de Xatonaires Infantils. Durant tot el matí hi haurà estands relacionats amb el món del xató i la 26à Fira de productes alimentaris naturals i artesans. També tindrà lloc la trobada d’intercanvi de plaques de cava.També tindrà lloc un concurs d’Instagram la Xatonada 2019 amb el hashtag. Es podrà participar com a màxim tres fotografies. Els guanyadors podran escollir entre un val per una partida de realitat virtual a Escapàstic Room Scape o un val per a una partida un menú de sopar per a dues persones a Bowling el Vendrell.