La víctima feia dies que no donava senyals de vida, per la qual cosa s'ha procedit a l'apertura de l'habitatge

Actualitzada 31/01/2019 a les 18:21

Els Mossos d'Esquadra han trobat un home mort en un pis del carrer Doctor Vives i Mañé de l'Arboç. La víctima feia dies que no donava senyals de vida i aquesta tarda, cap a les 18 hores, s'ha obert l'habitatge, on ha estat trobat el cos de l'home. Segons ha pogut saber Diari Més, el cos no presentaria signes de criminalitat.Fins al lloc s'ha desplaçat la Policia Local i els Bombers de la Generalitat. Els agents han acordonat la zona.