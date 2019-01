La Subdelegació lamenta que l'Ajuntament de Santa Oliva rebutgi l'oferta de fer un pont provisional

L'exèrcit s'havia ofert a fer un pont Bailey per millorar els accessos al municipi

Actualitzada 31/01/2019 a les 14:34

El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, ha lamentat que no hagi rebut cap resposta per part de l’alcalde de Santa Oliva i la Diputació de Tarragona arran de l’oferiment del Ministeri de Defensa per millorar els accessos al municipi amb un pont provisional mentre es duen a terme les obres a la carretera TV-2128. Les obres, que està realitzant la Diputació i que duraran fins a l'11 de març, han de millorar els accessos al centre de la vila.Segons Sabaté, el batlle va demanar ajuda a la ministra de Defensa la qual va proposar fer una estructura d'emergència que creués el torrent del Lluc per un punt proper al pont actual.En aquest sentit, la passada setmana especialistes de l’exèrcit del Regimiento de Pontoneros de l’Exèrcit de Terra, van visitar el municipi, acompanyats del subdelegat del Govern, l’alcalde de Santa Oliva, responsables de l’obra i tècnics de la Diputació. Els especialistes van redactar un informe sobre la viabilitat d’ubicar un pont Bailey, doble-doble de set cèdules, de 21,34 metres d’allargada en tant sols tres dies. Per fer-ho, la Diputació hauria d'habilitar l'accés i estreps (contraforts) per al pont. L’Exèrcit va manifestar la seva col·laboració per l’execució d’aquests treballs previs.El subdelegat el Govern ha tractat de contactar reiterades vegades durant els darrers dies, sense èxit, amb l’alcalde de Santa Oliva i el president de la Diputació per tal de coordinar els passos previs a l’obra. Per aquest motiu, lamenta que cap de les dues institucions hagin manifestat interès per acceptar l’oferta del ministeri de Defensa.