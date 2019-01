Una trentena de persones s'incorporen al mercat laboral gràcies a 'Treball i Formació'

El programa de l'Ajuntament del Vendrell ofereix contractes de 6 i 12 mesos

Actualitzada 30/01/2019 a les 20:42

Un total de 32 persones han estat contractades per part de l’Ajuntament del Vendrell gràcies al programa Treball i Formació, que està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que segons la línia pot estar cofinançat pel Fons Social Europeu. Tot i que el projecte va iniciar-se el 28 de desembre amb la incorporació de sis persones, aquest dilluns va ser el torn de les altres vint-i-sis.El programa té l’objectiu de facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social i la durada del contracte pot ser de 6 mesos o de 12 mesos, depenent del lloc a desenvolupar.Aquestes accions d’experiència laboral van dirigides a col·lectius d’atur de llarga durada majors de 45 anys no perceptores de cap subsidi, de persones beneficiàries o sol·licitants de la Renda garantida de ciutadania i de dones aturades preferentment majors de 52 anys. Gràcies a aquest programa subvencionat, que incorpora pràctica laboral i formació obligatòria, 32 persones del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès abandonen la situació d’atur per incorporar-se al món laboral.De les 32 persones contractades, les 19 persones amb atur de llarga durada majors de 45 anys desenvoluparan els llocs de feina següents: 4 peons de manteniment, 2 oficials de construcció, 2 peons de pintura i 11 auxiliars administratius. De les 8 persones beneficiàries de la Renda garantida de ciutadania, 7 s’ocuparan de tasques de manteniment i 1 de tasques administratives. Per últim, 5 auxiliars administratives que pertanyen a la línia adreçada a dones aturades majors de 52 anys.