Un pi cau sobre la tanca d'una casa del Vendrell a causa del vent

Actualitzada 30/01/2019 a les 10:22

Les fortes ratxes de vent que es registren aquest dimecres al Camp de Tarragona han causat algunes incidències. La més destacada ha estat al Vendrell, on el vent ha fet caure un pi sobre la tanca d'una casa. En caure, l'arbre ha fregat també la façana de la part posterior de l'habitatge.El succés s'ha produït pocs minuts abans de les 7 del matí al carrer Joan Alcover, a la urbanització de l'Oasis. El fort vent que bufa aquest matí a la zona ha fet caure un pi sobre la tanca d'un domicili tot fregant-ne la part posterior. Els Bombers de la Generalitat han acudit al lloc amb una dotació, així com també hi ha anat la Policia Local del municipi.Els efectius han retirat l'arbre i han fet una primera valoració dels danys en la qual han determinat que l'habitatge no hauria patit danys estructurals. Tot i així, fonts del consistori enviaran un tècnic municipal al lloc per fer una valoració més acurada.Per altra banda, els Bombers també s'han hagut de desplaçar amb dues dotacions a Llorenç del Penedès, també a la mateixa comarca, ja que el cartell de benvinguda al Poble estava a punt de caure.Un camió bolcat a VandellòsEl vent també ha estat la causa d'un accident de trànsit a les 7.41h a l'AP-7, a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Un camió que anava buit ha bolcat al punt quilomètric 282 d'aquesta via i el conductor ha resultat ferit lleu.A conseqüència del sinistre, el vehicle pesant ha patit una fuita de gasoil, motiu pel qual s'han activat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat. Fins al lloc també hi han anat els Mossos d'Esquadra.