Els nou cavistes agrupats sota la marca Corpinnat abandonen la DO Cava

Diuen que les condicions que els planteja el Consell Regulador no els permeten mantenir la seva normativa per distingir el prestigi del Penedès

Actualitzada 30/01/2019 a les 19:12

Un any de negociacions

Els nou elaboradors de cava agrupats sota la marca col·lectiva Corpinnat han abandonat aquest dimecres al matí la Denominació d’Origen Cava. Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí volen distingir la singularitat dels seus productes amb una normativa pròpia on fixen uns estàndards de qualitat i prestigi limitats a la plana penedesenca. Amb tot, segons ha avançat l’Ara i ha pogut confirmar l’ACN, no ha estat possible l’entesa amb la DO Cava per garantir que a les etiquetes hi «convisquin» el nom de ‘cava’ i la nova marca pròpia. Ara els elaboradors aturen el procés d’etiquetatge als respectius cellers i preveuen comercialitzar les noves ampolles a partir de la primavera.Els principals esculls en les converses entre Corpinnat i la DO Cava han estat la limitació geogràfica, els controls de qualitat i la coincidència de les dues marques. Els nou cavistes fixen una distinció geogràfica per a 46 municipis situats entre les conques del Llobregat, el Gaià, el Tous, el Carme i la serralada prelitoral fronterera amb el Garraf. Aquesta limitació, però, no ha estat acceptada pel Consell Regulador del Cava, que tampoc ha vist amb bons ulls que el col·lectiu vulgui sotmetre la qualitat dels seus productes a una auditoria independent ni ha acceptat la «convivència» de les dues marques en una mateixa ampolla.Els dos copresidents de Corpinnat han remarcat aquest dimecres migdia que la seva normativa marca alts estàndards de qualitat en aspectes com la zona de conreu de la vinya, les varietats de raïm a utilitzar, el preu mínim del raïm i el procés de vinificació. «Som l’única marca de prestigi que es basa en criteris de producció ecològica», ha ressaltat el copresident Ton Mata, que també ha destacat la intenció de pagar 1 euro/quilo als pagesos.Els copresidents de Corpinnat han detallat en una trobada amb mitjans de comunicació que la convivència de dues marques a les etiquetes de la Denominació d’Origen Cava era «viable» fins a finals del mes d’agost, quan el Consell Regulador va introduir un canvi a la normativa amb què es regeix tot el sector. Va ser al darrer ple de la junta sortint, celebrat poca estona abans del plenari on s’havia d’escollir la nova presidència.«El Consell Regulador entenia que si ‘Cava’ i ‘Corpinnat’ compartíem la mateixa ampolla es podia crear confusió, però nosaltres entenem que precisament no havia de confondre, sinó empènyer el cava cap a estadis de rigor», ha explicat Ton Mata, assegurant que el model de producció del col·lectiu es regeix pel reglament «més exigent del món» en elaboració d’escumosos.L’altre copresident de Corpinnat, Xavier Gramona, ha definit la posició del seu col·lectiu com un «cop de timó» dins el sector. «Cal que evolucionin els conceptes i fer entendre al públic perquè un cava val 3 euros i un altre en costa 100. Cal que el consumidor entengui l’origen del producte i la seva personalitat», ha defensat, assegurant que la iniciativa de Corpinnat «és necessària per contribuir al canvi».Corpinnat va presentar la seva marca col·lectiva l’abril del 2018 –el projecte arrencava amb sis cavistes- anunciant que les primeres ampolles es començarien a vendre a l’octubre. D’ençà de la presentació en societat, però, es van intensificar les reunions amb la DO Cava per arribar a una entesa que fes possible les ampolles etiquetades amb Corpinnat sense renunciar al concepte ‘cava’. L’objectiu era evitar la sortida del grup, que representa l’1% del sector en volum de vendes i més del 10% en facturació.Les negociacions van coincidir amb un canvi a la presidència de la DO Cava, que va passar de Pere Bonet a Javier Pagès. Els elaboradors de Corpinnat han assegurat que la negociació ha estat més fluida amb el nou president. De fet, Pagès va anunciar al novembre la intenció de modificar el reglament de la DO Cava per distingir subzones d’elaboració, en un gest implícit per seduir Corpinnat.Així, els nou elaboradors han mantingut reunions presencials amb la cúpula de la DO Cava fins a finals de desembre. Posteriorment, s’han mantingut converses telefòniques i el Consell Regulador els va fer arribar l’última proposta en ferm per permetre la compatibilitat amb la DO Cava a principis de gener, però Corpinnat l’ha considerat inassumible.Mata i Gramona s’han reunit aquest dimecres al matí amb Javier Pagès per comunicar-li oficialment la sortida de la DO Cava. Tot i abandonar l’ens, els dos copresidents han insistit en mantenir la «porta oberta» a retornar-hi si hi ha una flexibilització del reglament de la DO Cava i s’han mostrat disposats a participar de les comissions que han de treballar per distingir les subzones d’elaboració.De moment, però, els nou elaboradors agrupats com a Corpinnat han aturat l’etiquetatge d’ampolles a partir d’aquest dimecres, mentre podran vendre el cava que ja tenen en estoc. La previsió és que les properes setmanes reactivaran la maquinària als cellers per etiquetar les ampolles amb els nous distintius, amb vistes a comercialitzar-les a partir de la primavera.Aquest és el segon cop que un col·lectiu d’empresaris abandona la DO Cava, després que el 2014 diversos elaboradors creessin la marca Clàssic Penedès, emparada per la DO Penedès.