Un jutge investiga l'Ajuntament de l'Arboç per presumpta falsedat documental

Els Mossos van requerir informació al consistori i a les dependències de la Policia Local

Actualitzada 29/01/2019 a les 12:15

Un jutge investiga l'Ajuntament de l'Arboç per un presumpte delicte de falsedat documental, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra van requerir informació durant els dies 16, 17 i 18 de gener, segons fonts judicials.Els Mossos, en qualitat de policia judicial, van requerir informació tant al consistori com les dependències de la Policia Local.El cas, segons fonts judicials, es basa en la presumpta manipulació d'expedients per esquivar multes de trànsit, que en el cas de l'alcalde, Joan Sans (PSC), sumarien 2.000 euros.Cap representant del consistori, ni tampoc l'alcalde, Joan Sans, han volgut donar la seva opinió al respecte després de ser requerits per l'Agència Efe.La investigació també té en compte per què el municipi, amb 5.500 habitants, compta amb una Policia Local formada per un inspector, un caporal, un sergent i almenys una desena d'agents.Segons informa la CUP, en el pròxim ple municipal demanaran explicacions sobre aquests fets.El ple de juliol del 2015 ja va abordar un episodi de multes de l'alcalde, sancionat al costat d'altres treballadors d'una fàbrica del municipi.La Policia Local va instal·lar un radar en el vial de la fàbrica, que posteriorment es va determinar que era privat i, per tant, l'ajuntament no tènia potestat per sancionar.En aquest context, segons l'acta del ple del 2015, «l'alcalde va actuar de bona fe, no en abús de les seves facultats, notificant la denúncia i pagant l'import de la multa, encara que era una multa il·legal».Tot i ser «una multa il·legal», la va pagar per a «no aixecar la sospita d'usar el procediment en benefici propi».