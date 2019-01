Envesteixen el cotxe contra els mossos després de robar la mercaderia d'un camió

Els detinguts d'entre 19 i 45 anys són veïns de Badalona, Barcelona i el Vendrell

Actualitzada 29/01/2019 a les 18:48

Quatre homes de nacionalitat espanyola, de 19 a 45 anys i veïns de Badalona, Barcelona i el Vendrell, han estat detinguts aquesta matinada com a presumptes autors d'un robatori amb força a interior de vehicle, resistència, desobediència als agents de l'autoritat, conduir sense permís i homicidi dolós en grau de temptativa.Els fets han succeït cap a les 2 hores d'aquesta matinada, quan els Mossos van ser alertats que s'estava produint el robatori de la càrrega d'un camió estacionat en un polígon industrial del municipi d'Abrera. Quatre homes havien accedit a l'interior del remolc i s'havien endut part de la càrrega.Diverses dotacions dels Mossos i de la Policia Local d'Abrera es van adreçar al lloc dels fets i van iniciar la recerca dels autors del robatori que havien fugit del lloc.Pocs minuts després els agents van localitzar un vehicle de gran cilindrada amb quatre ocupants que fugia a gran velocitat. Els policies van comprovar que els ocupants i el turisme estaven relacionats amb altres il·lícits penals, per aquest motiu li van fer senyals per aturar-lo, sense que el conductor fes cas.Les dotacions policials van seguir el turisme per l'autovia A-2, el qual va continuar la marxa per la via a gran velocitat sense fer cas dels senyals de les patrulles i posant en greu risc la vida de la resta d’usuaris. De sobte, el seu conductor va fer un canvi sobtat de direcció en la marxa, va apagar els llums i va encarar frontalment un dels vehicles policials.Els ocupants del turisme van saltar del seu interior i van fugir a peu, però el vehicle va continuar la marxa a gran velocitat i va envestir frontalment un dels vehicles policials, ja que el conductor havia activat la conducció automàtica.Finalment els agents van aturar els quatre homes, i els van detenir com a presumptes autors d'un robatori amb força, resistència, desobediència als agents de l'autoritat i homicidi dolós en grau de temptativa.A més els mossos van comprovar que al conductor del vehicle li constaven quatre ordres judicials de crida i cerca i que conduïa sense permís per pèrdua de vigència per manca de punts.Cal esmentar que quatre dels agents participants en les detencions, van patir lesions de diversa consideració i van causar baixa mèdica.Tots els arrestats serien membres d’un grup organitzat amb una alta activitat delictiva a tot el territori de Catalunya, els quals que no dubten en fugir de l’acció policial a gran velocitat amb els seus vehicles, tot i posar en perill la vida dels agents de policia i de la resta dels usuaris de la via.Els quatre homes passaran a disposició judicial en les pròximes hores.La Unitat d'Investigació de Martorell ha iniciat una investigació per determinar la participació dels detinguts en diferents robatoris amb força pel mètode dels «teloners» ocorreguts a Catalunya en les darreres setmanes.