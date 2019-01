El govern del Vendrell presenta un pressupost per al 2019 de 61,4 MEUR

L’IBI s’incrementarà un 3%, corresponent a la revisió cadastral, que no s’havia fet des del 1997

Actualitzada 28/01/2019 a les 20:43

L’equip de govern del Vendrell presentarà, al ple d'aquest dimarts, una proposta de pressupost consolidat (Ajuntament i Organismes Autònoms) de 61.452.118 euros, el que representa un increment del 5,1% respecte al del 2018. Aquest increment s’explica principalment per l’ingrés de cinc milions d’euros com a aportació de la nova empresa mixta d’aigües recentment constituïda, segons ha informat el consistori vendrellenc.Els comptes municipals proposen un increment del 3% de l’Impost de Béns Immobles (IBI), provocat per la revisió cadastral, que no s’havia fet des del 1997. L’estalvi corrent se situa al voltant dels 8 milions d’euros en la proposta que es presentarà avui. D’aquests, 7,6 milions es destinaran a amortització del deute i, la resta, a nous préstecs per a inversions. L’operació, segons el consistori, és possible, ja que l’Ajuntament se situa per sota del 110% d’endeutament.Del capítol d’inversions –amb gairebé vuit milions d’euros – es reservaran dos milions d’euros per a la possible anul·lació de la modificació del contracte de l’Escola de Música. L’altra inversió important, d’1,3 milions d’euros, és la remodelació dels carrers Prat de la Riba i Doctor Robert, per l’ampliació de l’illa de vianants. El pressupost també inclou una partida d’1.317.000 per a millores a instal·lacions esportives. D’altra banda, també es contemplen 630.000 euros per a continuar amb el projecte del fons europeu FEDER per Coma-ruga i 615.733 euros per a Urbanisme. D’aquests últims, una part es destinaran al pagament anual d’una finca de Coma-ruga adquirida fa 10 anys, que als estius es fa servir d’aparcament, i una altra per a l’aportació de l’Ajuntament a un nou FEDER que se sol·licitarà per al desplegament de carrils bici.A banda del capítol d’inversions, el pressupost del Vendrell per a aquest nou exercici 2019 incorpora previsions per a altres actuacions com ara l’ampliació del servei de neteja; la recollida selectiva en comerços, l’increment de salaris, noves contractacions de personal, accions de la Capital de la Cultura Catalana 2020, la permuta del local de BASE i la bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’habitatges amb lloguers socials, entre d’altres.