L'Ajuntament de l'Arboç atorga 20 beques de transport per als universitaris

La quantia màxima per beneficiari és de 300 euros

Actualitzada 28/01/2019 a les 20:55

L'Ajuntament de l'Arboç ha atorgat beques de transport als seus universitaris. De 25 persones que van demanar l'ajut municipal, només 20 complien els requisits.La Junta de Govern municipal va aprovar per unanimitat la subvenció de part del cost del transport públic als estudiants universitaris de la vila que cursin els seus estudis en universitats públiques amb la voluntat d’ajudar a garantir el dret a l’educació a tots els alumnes del municipi. Amb aquest objectiu, del 5 al 16 de novembre passats es va obrir la convocatòria per sol.licitar la subvenció.Els requisits per ser beneficiaris d’aquesta subvenció són: estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’1 any, haver cursat graus universitaris a les universitats públiques el darrer any, i haver superat com a mínim el 75% dels crèdits del curs anterior.La quantia màxima per sol.licitant és de 300 euros i varia en funció de la distància al centre universitari, el nombre de crèdits matriculats i del nombre de crèdits aprovats el curs anterior. En total, i com a màxim, l’import que l’Ajuntament dedica a aquesta subvenció és de 7.500 euros.