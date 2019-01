També han tallat una trentena de trams de corda que delimitaven el camí de les Madrigueres

Actualitzada 25/01/2019 a les 12:06

L’escultura de ceràmica d’un cargol de mar col·locada davant l’Oficina de Turisme de Coma-ruga no ha durat ni un dia complert al seu lloc. I és que aquesta nit, tan sols hores després que es col·loqués, algú ha sostret l’estàtua. El cargol de fang, obra de la ceramista Núria Saló del taller Porterie “La Ferme”, es va instal·lar el matí d’ahir dimecres per part de la regidoria de Cultura del Vendrell.Aquest però no ha estat l’únic acte incívic que s’ha produït aquesta nit, ja que aquest matí han aparegut tallats una trentena de trams de corda que delimitaven el camí de les Madrigueres, que s’ha d’obrir properament. L’Ajuntament del Vendrell lamenta profundament aquests actes incívics i presentarà denúncia dels dos fets a la Policia Municipal.