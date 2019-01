Cinquanta voluntaris tenen cura dels gats que viuen als carrers del municipi

L’Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Protecció Animal està treballant en diverses iniciatives per controlar les colònies de gats del municipi, que actualment són trenta. En primer lloc, el consistori ha donat pinso de gats als col·laboradors que en tenen cura. Properament també hi contactarà per començar a fer esterilitzacions per tal de tancar colònies i disminuir el nombre d’animals que viuen al carrer.El regidor, Rafel Gosalvez, agraeix la tasca d’aquestes persones que, de forma voluntària, col·laboren a controlar i tenir cura de les colònies de gats ferals. A part d’alimentar els felins, moltes d’elles col·laboren en les esterilitzacions i en tenen cura quan estan malalts. Actualment els voluntaris són gairebé una cinquantena.