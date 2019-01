No fem el CIM proposa destinar els terrenys del Logis Penedès a crear un gran parc agrari

El col·lectiu rebutja el projecte d’Idíada i acusa la Generalitat d«estafar» el territori amb la redacció del Pla Territorial

Actualitzada 22/01/2019 a les 19:44

La plataforma ciutadana No fem el CIM, contrària a la construcció del Logis Penedès, proposa crear un gran parc agrari a les 177 hectàrees que actualment estan reservades per aixecar el gran centre logístic impulsat per la Generalitat. El col·lectiu considera «absurd» focalitzar el futur econòmic del Baix Penedès en el sector de la logística, ja que consideren que «el Penedès es convertiria en un lloc d’espera i pas de mercaderies» i asseguren que «això no dona riquesa al territori». No fem el CIM rebat també la proposta d’Applus Idiada, que vol establir-se als terrenys del Logis, i reclamen poder presentar la seva alternativa durant la redacció del Pla Territorial Parcial (PTP), que ara per ara consideren una «estafa».No fem el CIM acusa la Generalitat i els representants polítics del Baix Penedès d’estar endarrerint voluntàriament la redacció del PTP, un document que es va començar a treballar el 2014. Segons el portaveu Pau Batlle, el Govern no vol enllestir el PTP fins que estigui encaminada la construcció del Logis. «Ens estan estafant políticament i no són sincers», afirma Batlle, que reclama «estudiar primer el territori per després discutir diferents opcions».L’opció que planteja No fem el CIM és construir un gran parc agrari als terrenys que hi ha a cavall de Banyeres del Penedès, l’Arboç, Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal, ara per ara reservats al centre logístic de mercaderies. Batlle ho argumenta recordant que el PIB de l’Alt Penedès és superior al del Baix Penedès «perquè allà s’ha fomentat la viticultura i l’agricultura», mentre retreu als responsables polítics de la comarca del Vendrell «haver fomentat l’especulació urbanística».En aquest sentit, per eixugar les diferències econòmiques, Pau Batlle insta el Baix Penedès a aprofitar els terrenys del Logis per ressituar-se com a «regió agrícola». Segons el portaveu, la construcció d’un gran parc agrari permetria «subministrar les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona d’aliments de quilòmetre 0».La intenció de No fem el CIM és acabar traslladant aquesta proposta a la Generalitat en forma d’al·legacions al Pla Territorial Parcial quan l’avenç d’aquest document estigui a exposició pública.