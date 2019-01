El Vendrell presenta un programa d'acompanyament a la inserció laboral

78 usuaris es podran beneficiar d'aquesta iniciativa

Actualitzada 22/01/2019 a les 17:57

L'Ajuntament del Vendrell ha presentat el programa UBICAT destinat a persones de col·lectius amb dificultats d’inserció laboral i a aturats de llarga durada. Aquest, que va començar el 14 de desembre de 2018 i acabarà el 31 de desembre de 2019, atendrà un total de 78 usuaris. El conjunt d’aquest col·lectiu són persones derivades de l’Oficina de Treball de la Generalitat o procedents de la pròpia borsa de L’EINA o d’entitats col·laboradores.«Es tracta d’un programa d’acompanyament a la inserció i de suport ocupacional per a la inclusió social», ha explicat el regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez.El 42% de les persones aturades del municipi acumulen més de 12 mesos cercant feina, mentre que el 28% porten més de 24 mesos seguits a l’atur. Desglossat per sexe, el 46% de les dones passen més de 12 mesos aturades mentre que els homes representen el 36%.Aquest projecte està subvencionat pel SOC i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, d’acord amb el Programa UBICAT, regulat per l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost.