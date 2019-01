Trenquen les pantalles de diversos parquímetres de Calafell

La Policia Local està investigant els fets

Actualitzada 18/01/2019 a les 20:20

L'Ajuntament de Calafell ha denunciat l'aparició de diversos parquímetres de la zona de la platja amb les pantalles trencades. La Policia Local està investigants els fets.Les pantalles haurien «rebut aparentment a cop de martell o d’algun altre objecte contundent». Per la seva banda, la Policia sospita que l'autor del «sabotatge» hauria estat una única persona.El Consistori recorda als usuaris que la impossibilitat d’aconseguir el tíquet d'aquestes màquines no exhimeix de l’obligació d’obtenir-lo si hi ha un altre dispositiu al mateix carrer.