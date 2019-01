PACMA trasllada a la fiscalia el cas del gos que va ser abatut per un policia

El Partit Animalista exigeix que es depurin les responsabilitats de l’agent i de l’Ajuntament

Actualitzada 17/01/2019 a les 16:17

El Partit Animalista – PACMA ha presentat una denúncia davant la Fiscalia pel cas del gos Shaitan que va ser abatut a trets per un agent de la policia local de Segur de Calafell. L'entitat demana que es «determini si els fets són constitutius de delicte».Des de PACMA asseguren que «el relat dels fets per part de la Policia Local i l’Ajuntament conté diverses contradiccions» i que en cap cas s'ha parlat de «part de lesions ni hi ha cap evidència que perillés la vida dels agents o que l’animal signifiqués una greu amenaça per a la seva integritat o la d’alguna altra persona».Per aquest motiu, l'entitat animalista sol·licita la identificació de l’agent causant de la mort de Shaitan; que es prengui declaració dels testimonis que van aportar material gràfic del succés; que es recuperin les imatges de les càmeres de vídeo de la zona; a més, de la incorporació de l’autòpsia a l’expedient.PACMA assegura que nombrosos testimonis han explicat que el gos de 13 mesos de raça rottweiler, que s’havia escapat de casa seva, era «inofensiu i submís». I mostren la seva preocupació pel fet que la policia local no contactès amb el servei de recollida d’animals ni amb Gossos en Acció, tot i existir un conveni entre l’Ajuntament, que s’encarrega de tractar amb gossos conflictius per «evitar una actuació letal».Finalment, els animalites exigeixen que «es depurin les responsabilitats de l’agent que va tirotejar a Shaitan, que s’investigui si aquest va actuar d’acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat i que es depurin les responsabilitats subsidiàries que puguin correspondre a l’Ajuntament de Calafell com a responsable últim de la Policia Local».L’Ajuntament de Calafell va emetre un comunicat l’endemà dels fets, el 12 de gener, per assegurar que va actuar «en defensa pròpia» contra l’escomesa d’un gos «de raça potencialment perillosa». En el comunicat explicaven com van succeir els fets. Un veí va trucar al 112 denunciant que el gos estava solt pel carrer, la Policia Local s’hi va personar i quan anava a trucar al timbre del domicili el gos se li va acostar corrent i en «actitud amenaçadora» i l’agent «es va intentar refugiar darrere del vehicle però el gos el va acorralar contra una tanca de formigó». El consistori detallava que «es tracta d’un policia experimentat, amb molts anys de servei, i conegut per tothom per ser una persona tranquil·la i serena».Dimecres es va donar a conèixer que el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) estudia amb els seus serveis jurídics iniciar procediments judicials pels «insults i amenaces» que ha rebut l'agent de policia a trevés de les xarxes socials.