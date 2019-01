El Vendrell tanca el 2018 amb un repunt dels robatoris i un descens de l'accidentalitat

La sostracció de telèfons mòbils entre menors és un dels delictes més habituals

Actualitzada 17/01/2019 a les 15:38

El Vendrell va tancar el 2018 amb un increment dels robatoris amb força d’un 32%, passant dels 59 casos de l’any anterior a registrar-ne 78. És una de les dades principals del balanç que ha aprovat aquest dijous la Junta Local de Seguretat, durant la qual s’ha constatat que la sostracció de telèfons mòbils entre menors d’edat és el tipus de robatori més habitual. D’altra banda, el balanç del 2018 també recull un descens de l’accidentalitat, que ha baixat un 8% en comparació a l’any anterior: el 2017 va haver 116 accidents mentre que el 2018 en van ser 2018. En aquest apartat, el govern ha destacat la disminució dels atropellaments. En concret, l’últim any se’n van registrar 18, xifra que representa la meitat que el 2017.Pel que fa a les infraccions penals, s’ha constatat un increment del 6%, passant de 2.600 a 2.700 fets coneguts. Amb tot, l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha matisat que el 2017 havia estat un any excepcionalment baix pel que fa a les infraccions degut a un augment de la presència policial al carrer pels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils.Finalment, en relació a la venda ambulant, la Junta Local de Seguretat ha conclòs que el 2018 va ser un any «més tranquil» que l’anterior i ha valorat positivament el dispositiu conjunt entre la Policia Local i els agents privats.