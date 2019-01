Una vintena de municipis s'uneixen i formen el Pacte del Penedès Marítim

Ajuntaments i consells comarcals del Garraf i el Baix Penedès exigeixen una rebaixa dels peatges de la C-32

Aquest dimecres s’ha constituït oficialment el Pacte del Penedès Marítim, amb el qual els municipis de la zona sud de la C-32 volen exigir a la Generalitat una rebaixa dels preus dels peatges i una revisió de les tarifes del transport públic. D’inici, una vintena de municipis han donat el tret de sortida a aquesta nova plataforma institucional impulsada des dels consells comarcals del Garraf i el Baix Penedès. D’aquesta manera, compta amb tots els pobles de les dues comarques, si bé no es descarta que s’hi sumin els municipis de l’Alt Penedès. De fet, a l’acte de constitució que s’ha celebrat a l’escola municipal de música Pau Casals del Vendrell, han assistit el president del consell comarcal altpenedesenc, Xavier Lluch, i el delegat del Govern, Pere Regull.Entre els principals objectius que es marca el Pacte del Penedès Marítim hi ha aconseguir que els veïns tinguin una bonificació total del peatge troncal de Cubelles –des de l’1 de gener costa 4,14 euros- i que s’ampliïn els descomptes del peatge de Vallcarca –ara val 6,93 euros-. Pel que fa al transport públic, els alcaldes volen que el territori tingui «veu i vot» a l’hora de fixar els preus i les zones tarifàries aprovades l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità).La intenció és traslladar formalment aquestes peticions al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, si bé no descarten emprendre mobilitzacions per reclamar una resposta imminent, tal com va començar a fer el Pacte de Berà l’any 2015 per aconseguir la retirada dels camions de l’N-340 al Camp de Tarragona.