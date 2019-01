Un sindicat estudia dur als jutjats els insults a l'agent que va matar un gos

Arran del cas es va despertar una onada d’indignació, especialment per part d’entitats animalistes

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) estudia amb els seus serveis jurídics iniciar procediments judicials contra els comentaris apareguts a les xarxes socials arran del cas d’un agent de la Policia Local de Calafell que va matar a trets un gos al carrer. Concretament el sindicat parla d’«insults i amenaces» que hauria rebut el policia, a qui en un comunicat donen «tot el suport» ja que, diuen, «en base a la informació que ens ha arribat fins ara, es va veure en la necessitat de fer ús de la seva arma curta, en veure perillar la seva integritat física, essent aquesta l’única resposta que es podia donar en aquell moment per no disposar l’agent de cap altre sistema o eina adient per tal de frenar l’escomesa del gos, que no fos la utilització de la seva arma de foc».Són nombrosos els comentaris que han aparegut a les xarxes en rebuig a l’actuació policial, tot plegat en un context especialment sensible després d’un cas semblant que va protagonitzar un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.Aquest no és el primer suport que rep el policia. L’Ajuntament de Calafell va emetre un comunicat l’endemà dels fets, el 12 de gener, per assegurar que va actuar «en defensa pròpia» contra l’escomesa d’un gos «de raça potencialment perillosa». En el comunicat explicaven com van succeir els fets. Un veí va trucar al 112 denunciant que el gos estava solt pel carrer, la Policia Local s’hi va personar i quan anava a trucar al timbre del domicili el gos se li va acostar corrent i en «actitud amenaçadora» i l’agent «es va intentar refugiar darrere del vehicle però el gos el va acorralar contra una tanca de formigó». El consistori detallava que «es tracta d’un policia experimentat, amb molts anys de servei, i conegut per tothom per ser una persona tranquil·la i serena».Per la seva banda, entitats animalistes com el PACMA es van manifestar per demanar una investigació i justícia per al gos, de nom Shaitan. Alhora, van anunciar que presentarien denúncia.