Busquen un home de 88 anys desaparegut al Montmell

Bombers i Mossos d'Esquadra van començar la recerca ahir a la tarda i la reprendran aquest matí amb nombroses unitats

Actualitzada 16/01/2019 a les 09:23

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra busquen, des de la tarda d'ahir dimarts 15 de gener, un home de 88 anys i veí de la Juncosa del Montmell que es troba desaparegut. La recerca va finalitzar la matinada d'ahir sense èxit, per la qual cosa es reprendrà aquest matí.L'home en qüestió és un veí de la zona de Sansuies, al terme municipal del Montmell. El desaparegut va sortir de casa cap a les 4 de la tarda d'ahir dimarts i no va tornar, motiu pel qual la família va alertar de la seva desaparició poc després de les 7 de la tarda. Minuts més tard, Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat van activar un dispositiu en el qual hi van participar quatre dotacions dels Bombers, entre elles la unitat canina. La recerca va finalitzar a les 2 de la matinada sense èxit.Aquest matí, els Bombers i els Mossos d'Esquadra estan coordinant els seus efectius per reprendre la recerca. En aquest dispositiu els Bombers activaran l'helicòpter del GRAE, el grup caní de recerca i cinc dotacions de vehicles terrestres, mentre que també s'activaran diverses unitats policials.