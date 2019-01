Els propietaris dels terrenys del jaciment iber de Banyeres accepten vendre'ls al consistori

L'Ajuntament havia iniciat els tràmits per expropiar la finca perquè no s'havia arribat a una entesa

Actualitzada 15/01/2019 a les 16:39

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès no haurà d'expropiar, finalment, els terrenys on hi ha soterrat un poblat iber de 2,5 hectàrees d'extensió. Segons ha comunicat el consistori, els propietaris han acceptat en una reunió aquest dimarts la venda de la parcel·la i la segregació que s'havia pactat amb la Generalitat de 10.000 metres quadrats. L'Ajuntament havia iniciat la setmana passada els tràmits per expropiar la finca un cop acabat el termini de negociacions sense haver arribat a una entesa amb els propietaris i malgrat que la voluntat de l'alcalde era arribar a un bon acord per a les dues parts. L'expedient d'expropiació queda tancat i s'engega el procés de compra i d'adquisició dels terrenys per part de l'Ajuntament. A partir d'ara, falta que s'aprovi l'acord al ple del març.L'acord al qual s'ha arribat és la proposta que ja havia fet l'Ajuntament, que exclou de la compra els dos habitatges que hi ha a la finca i evita un desallotjament durant els primers anys d'excavació. En canvi, l'expropiació hauria afectat tot el terreny, incloent-hi els habitatges.L'alcalde, Amadeu Benach, ha celebrat que «després de molts anys, Banyeres del Penedès, la comarca i el país veuen llum verda al projecte del poblat iber». Benach ha assegurat que és «una gran satisfacció» que es pugui conèixer la història dels avantpassats.