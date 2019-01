Desallotgen la piscina del Vendrell per un núvol tòxic per una reacció química

Un operari de manteniment ha estat traslladat a l'hospital després de mostrar símptomes d’afectació a les vies respiratòries

La piscina del Complex Esportiu del Doctor Robert del Vendrell ha estat desallotjada aquest matí després que s'hagi produït una reacció química en un dipòsit. Concretament, ha aparegut un núvol tòxic per la barreja de clor i salfumant a la sala dels dipòsits de la instal·lació que hi ha al carrer Colom.Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 10.55 hores i s'han desplaçat a la piscina amb tres dotacions. De forma preventiva s'ha desallotjat als usuaris i treballadors de les instal·lacions als vestuaris. Fins al lloc també ha acudit la Policia Local i el SEM.Els treballadors de la piscina ha alertat a les autoritats per l'aparició d'un núvol tòxic per la barreja de clor i salfumant, que s'utilitza habitualment en les tasques de manteniment. Aquesta ha produït una reacció química ja que a la mànega de subministrament de clor hi havia restes de reductor de pH.Per aquets motiu, s'ha activat el protocol de desallotjament, neteja de dipòsits i ventilació de la zona de la piscina. Aquetes tasques no han afectat a la resta de les instal·lacions del complex, segons ha comunicat el Consistori.Unes hores després de l’incident, un operari de manteniment de la piscina ha mostrat símptomes d’afectació a les vies respiratòries altes, per la qual cosa ha estat traslladat a l’Hospital del Vendrell per a un reconeixement mèdic. Cap persona més ha resultat ferida.Els Bombers han ventilat les instal·lacions i un cop han vist que ha desaparegut el núvol tòxic han marxat. Més tard, la piscina ha reobert un cop s’ha finalitzat la climatització de l’espai.