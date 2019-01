L'ADAT denuncia els agents que van matar a trets un gos a Calafell

L'Associació de Defensa Animal de Tarragona no descarta iniciar accions en la via administrativa

Actualitzada 14/01/2019 a les 13:03

L’Associació d’Advocats en Defensa Animal de Tarragona (ADAT) ha decidit emprendre accions legals contra els agents que van matar a trets un gos a la urbanització Valdemar de Segur de Calafell. Els advocats que formen part d’aquesta associació s’han personat com a acusació popular en considerar que els fets poden ser constitutius d’un presumpte delicte de maltractament animal i no descarten iniciar accions en la via administrativa.Els fets van succeir el passat divendres, quan una patrulla de la Policia Local de Calafell va acudit a la urbanització Valdemar a requeriment d’un veí, el qual va informar que un gos rottweiler passejava solt pel carrer. Segons la versió policial, un dels agents es va sentir amenaçat i acorralat pel gos, motiu pel qual li va disparar tres trets que van causar la mort de l’animal.Des d’ADAT afirmen que el gos, de nom Shaitan, era un habitual de la zona, propietat d’uns ocupes i que «mai havia causat cap altercat ni mostrat cap actitud amenaçant», segons els han explicat veïns de la zona. També expliquen que testimonis del succés afirmen que «Shaitan no va acorralar el policia ni es va mostrar agressiu amb l’agent».Diversos membres d’ADAT van acudir dissabte al lloc dels fets per recaptar informació i per examinar si els fets podrien ser constitutius d’un delicte. Després de parlar amb diversos testimonis, ADAT ha decidit denunciar els agents que van actuar, ja que considera que els fets poden ser constitutius d’un presumpte delicte de maltractament animal amb resultat de mort. Els advocats animalistes han decidit denunciar-los a tots dos perquè creuen que l'actuació es va fer en cooperació, però la responsabilitat de cada agent es resoldrà en seu judicial. També es plantegen accions per la via administrativa, tal i com informen en un comunicat.ADAT també ha difós, junt al seu escrit, un vídeo de Shaitan en el qual se'l mostra en un àmbit familiar.