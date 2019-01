Renfe habilita un servei alternatiu per carretera

Actualitzada 14/01/2019 a les 10:03

La circulació ferroviària de l'R4 entre les estacions dels Monjos i L'Arboç està interrompuda per falta de subministrament elèctric des d'un quart de deu del matí, segons ha informat Renfe, que ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions mentre se soluciona el problema. En aquest tram només estava operativa una via pels treballs que s'estan fent per adaptar la infraestructura al Corredor Mediterrani.