El Vendrell, Calafell, Cunit i Cubelles elaboren un programa de Carnaval conjunt

Com a conseqüència, s'han modificat alguns horaris habituals de les rues

Actualitzada 14/01/2019 a les 16:42

El Vendrell, Calafell, Cunit i Cubelles han presentat aquest dilluns el programa conjunt per al Carnaval d'aquest 2019. Aquest any s'han coordinat les respectives festes per aconseguir un producte turístic més atractiu tant per la població de les pròpies comarques com pels visitants.La proximitat horària entre la Rua del Vendrell i la de Segur de Calafell l'any passat va generar algunes dificultats a carrossaires i comparsistes per participar en les dues festes per la qual cosa els quatre ajuntaments han elaborat enguany un programa conjunt i que incorpora alguns canvis d’horari. En concret, la Rua del Vendrell del divendres s’avança mitja hora i començarà a les set de la tarda, mentre que la de Segur de Calafell s’endarrereix mitja hora, i començarà a les deu de la nit.El nou programa conjunt es presentarà a la propera fira de turisme de FITUR a Madrid perquè serveixi de reclam per a possibles visitants als quatre municipis del Penedès marítim. En aquesta línia, el regidor de Turisme de Cunit, Jaume Casañas, ha avançat que s’estan enllestint els contactes amb el Gremi d’Hosteleria de la comarca perquè es puguin oferir uns paquets d’allotjament i de restauració durant el cap de setmana del Carnaval.De cara a l’any vinent es vol establir converses amb l’Ajuntament de l’Arboç, que tradicionalment celebra la seva rua diumenge al matí, per valorar si també es podria incorporar al programa conjunt.El programa conjunt es pot consultar al següent enllaç