Un tribunal tomba el recurs presentat contra l'adjudicació del transport escolar de Calafell

La resolució del Tribunal Català de Contractes desestima l’al·legació de l’empresa Plana i la multa amb 2.000 euros per abús de dret

Actualitzada 11/01/2019 a les 17:16

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha rebutjat el recurs que l’empresa d’autocars Plana va presentar contra l’adjudicació del transport escolar a Calafell. Segons informa l’Ajuntament, el tribunal desestima els arguments de la companyia i li imposa una sanció de 2.000 euros per haver fet un abús de dret en presentar «recursos mancats manifestament de fonament o de viabilitat jurídica». Plana va denunciar l’adjudicació de transport escolar a l’empresa Hife al·legant que l’Ajuntament li havia negat la documentació tècnica dels vehicles dels altres aspirants per valorar la seva antiguitat. Amb tot, el consistori explica que l’òrgan de contractació municipal ha demostrat que va lliurar aquesta informació a Plana tres vegades.L’Ajuntament de Calafell explica aquest divendres que el tribunal descarta la pretensió de Plana de declarar nul el concurs i tornar-lo a iniciar, prestant el servei, mentrestant, aquesta empresa. Segons la resolució, amb data del passat 12 de desembre, la funció del Tribunal és revisar l’acte impugnat, no decidir qui ha de prestar un servei públic.