La policia local mata a trets un gos a la urbanització Valldemar de Segur de Calafell

Un dels agents ha disparat després que el gos ha intentat atacar el seu company, que no ha resultat ferit

Actualitzada 11/01/2019 a les 21:24

Un agent de la policia local de Calafell ha matat a trets, aquest divendres a la tarda, a un gos de raça rottweiler perquè se sentia amenaçat per l'animal. Els fets s'han produït a la urbanització Valldemar, de Segur de Calafell.L'agent hauria disparat diversos trets a l'animal. La presència del gos pel carrer havia estat denunciada per alguns veïns, molestos perquè estava sense lligar i mostrava una actitud agressiva.Segons relata el diari El País en la seva edició digital. El gos hauria intentat abraonar-se sobre un dels agents que han acudit a l'avís veïnal. Aquest agent no hauria patit cap dany i hauria estat el seu company qui hauria desenfundat l'arma i disparat una ràfega de trets sobre l'animal.El rotatiu, citant fonts municipals, afirma que aquesta no era la primera vegada que la policia local s'havia de desplaçar a aquesta zona per motius similars perquè els veïns del barri ja s'havien queixat amb anterioritat de la presència del gos.En un missatge publicat aquesta mateixa tarda de divendres al grup de Facebook 'Amigos de Calafell', l'usuari Monerikah Climent Pros es lamentava de l'actuació policial i afirma que el gos tenia només 12 mesos i que no comportava cap perill.