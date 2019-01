Mor un gos en un incendi d'habitatge a Bellvei

L'animal va morir a causa de la inhalació de fum a causa del foc, que va cremar tres habitacions de la casa

Actualitzada 09/01/2019 a les 09:50

Un total de sis dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar, el matí d'ahir dimarts 8 de gener, en l'incendi d'un habitatge a Bellvei, concretament a la urbanització Baronia del Mar. El foc va causar una gran fumerada que va provocar la mort del gos del propietari de l'habitatge. Les flames van afectar tres habitacions.El 112 va rebre l'avís d'un particular a les 11.49h d'ahir dimarts que informava que s'estava incendiant una casa unifamiliar situada al número 9 del carrer Roser de la urbanització Baronia del Mar, que pertany a Bellvei. Els Bombers es van traslladar ràpidament al lloc amb un total de sis dotacions i, en arribar, van comprovar com el foc estava totalment desenvolupat.El propietari de la casa va arribar al lloc poc després i va informar que dins la casa no hi havia cap persona però sí que hi havia el seu gos. Els Bombers van treballar en l'extinció de les flames i van entrar a l'habitatge però no van poder salvar a l'animal, al qual van trobar mort per inhalació de fum. Pel que fa a les afectacions materials, les flames van cremar un total de tres habitacions.