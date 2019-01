Calvet estudiarà baixar el preu de la C-32 i reitera l'aposta per la vinyeta

El conseller recorda que els peatges de la via ja compten amb bonificacions els dies laborables

Actualitzada 09/01/2019 a les 20:48

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que «estudiarà» les rebaixes de preus de la C-32 reclamades pels alcaldes del Garraf i el Baix Penedès, els quals han anunciat la constitució del Pacte del Penedès Marítim. A preguntes de la premsa coincidint amb una reunió de treball, Calvet ha situat la pujada de preus dels peatges de Vallcarca i Cubelles en el marc d’una «revisió ordinària» que es fa cada any, mentre ha recordat que la C-32 ja compta amb un sistema de bonificacions els dies laborables. Davant la indignació del territori, el conseller ha assegurat que el malestar és «legítim», mentre ha insistit que l’objectiu de la Generalitat a curt termini és implantar la vinyeta com a mètode de pagament.Calvet ha convidat els alcaldes del Garraf i el Baix Penedès a presentar al Govern o al Parlament una proposta concreta de descomptes, i ha garantit que l’analitzarà. «L’estudiarem perquè com sensibles a la petició del territori», ha afegit, si bé ha subratllat que ja existeixen diversos descomptes pels usuaris de la C-32 que disposin d’aparell teletac.Es tracta de descomptes del 30% en dies laborables que s’apliquen als vehicles que passen per la barrera diversos cops a la setmana, els que són de baixes emissions i els que circulen amb més de tres ocupants. Damià Calvet ha recordat que són bonificacions acumulables, de manera que ho considera «una bona solució» pels veïns i empreses usuàries habituals de la C-32, davant una situació que ha admès que és un «greuge» respecte altres territoris.