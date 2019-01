Prohibeix que circulin per les voreres si són de menys de cinc metres d’amplada

Actualitzada 08/01/2019 a les 09:39

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment, per unanimitat, una modificació de l’ordenança municipal de circulació per regular la circulació de bicicletes, patins i vehicles semblants. La modificació adapta l’ordenança a les novetats normatives generals i mira de garantir la convivència d’aquests vehicles, anomenats vehicles de mobilitat personal, amb els vianants i la resta de vehicles que usen la via pública, segons s’informa des de l’Ajuntament. També estableix mesures de seguretat, com l’obligació de portar casc i de disposar d’una assegurança.La nova ordenança estableix que les bicicletes, incloses les de pedaleig assistit fins a 25 quilòmetres per hora, han de circular per la calçada, i si hi ha carril-bici tindran prioritat de pas sobre qualsevol altre vehicle. L’ús de les voreres es restringeix només a les de més de 5 metres d’amplada, sempre i quan n’hi hagi 3 d’espai lliure.