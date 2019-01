Les xarxes han tret fum davant aquest fet

Actualitzada 07/01/2019 a les 15:40

Els veïns de Segur de Calafell han mostrat la seva indignació a les xarxes socials perquè el rei Baltasar era blanc enlloc de negre, com marca la tradició. Ses Majestats d'Orient van arribar al Port de Segur dissabte a les cinc de la tarda. La sorpresa es va produir quan en arribar el rei Baltasar amb vaixell, el públic i els més petits van adonar-se que el seu color de pell era blanc.Segons alguns usuaris de les xarxes socials, els nens es van endur una gran decepció davant aquest fet ja que els més petits no entenien perquè Baltasar no era de pell fosca, com marca la tradició. A més a més, els seus patges també eren blancs.