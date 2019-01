L'Ajuntament de Banyeres del Penedès inicia els tràmits per expropiar el terreny del jaciment iber

L’alcalde adverteix els propietaris que hauran d’abandonar els dos habitatges de la parcel·la

Actualitzada 07/01/2019 a les 15:34

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès començarà aquesta setmana els tràmits per expropiar el terreny on hi ha soterrat un poblat iber de 2,5 hectàrees d’extensió. Segons ha avançat Catalunya Informació i ha confirmat l’ACN, l’alcalde Amadeu Benach es reunirà aquest dimarts amb els serveis tècnics i jurídics per començar l’expropiació, un cop esgotat el termini fixat per ell mateix per intentar arribar a una entesa per la compra dels terrenys. Benach lamenta la falta d’acord, ja que la proposta de l’Ajuntament excloïa de la compra els dos habitatges que hi ha a la finca i evitava un desallotjament durant els primers anys d’excavació. Ara però, l’alcalde adverteix que l’expropiació afectarà tot el terreny, incloent els habitatges.La proposta de compra per part del consistori, recorda l’alcalde, oferia 80.000 euros als dos propietaris dels terrenys i els permetia seguir utilitzat els dos habitatges mentre no fos necessari ensorrar-los per fer avançar l’excavació. L’entesa, però, no ha estat possible perquè un dels dos propietaris reclamava un import superior, que Benach s’ha negat a acceptar.Superada la data límit del 31 de desembre que va fixar l’alcalde com a marge per arribar a una entesa, ara el govern municipal començarà els tràmits per expropiar tota la finca. «Em sap molt greu», assegura Benach, tot justificant l’expropiació «per una qüestió d’interès públic». «No ens podem quedar passius davant un jaciment declarat Bé Cultural d’Interès Nacional», afegeix.