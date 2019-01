Impulsen el Pacte del Penedès Marítim per demanar rebaixes dels peatges i Rodalies

Els municipis del tram sud de la C-32 retreuen a la Generalitat la «manca de sensibilitat» amb el territori

Els municipis de la zona sud de la C-32 crearan el Pacte del Penedès Marítim, una plataforma que vol «copiar» el model del Pacte de Berà. El nou acord es constituirà oficialment aquest mes de gener amb l’objectiu de demanar bonificacions al peatge de Vallcarca, la gratuïtat del peatge de Cubelles pels desplaçaments interns dels veïns i una revisió a la baixa de les zones tarifàries del transport públic. Segons els impulsors, la Generalitat demostra «manca de sensibilitat» amb el territori i exigeixen que se’l tingui en compte a l’hora de fixar els preus d’ús de les infraestructures. Inicialment, el Pacte del Penedès Marítim el formaran els consells comarcals del Garraf i el Baix Penedès, i els ajuntaments de Sitges, Vilanova, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell.Aquest dilluns, les presidentes dels consells comarcals del Garraf i el Baix Penedès, Gloria Garcia i Eva Serramià, han anunciat la constitució del Pacte del Penedès Marítim de forma imminent, amb previsió que es formalitzi amb un acte conjunt amb els alcaldes de la zona abans que acabi el mes de gener. Ara per ara no s’ha concretat ni la data ni el lloc, a falta de conèixer la disponibilitat dels diferents alcaldes.Sí que han definit, però, els objectius de la nova plataforma institucional, que se centren en «reduir el greuge» dels peatges de la C-32 i de les zones tarifàries del transport públic. En el primer cas, es vol que els veïns del territori tinguin una «bonificació total» del peatge troncal de Cubelles –que des de l’1 de gener costa 4,14 euros- i que s’apliquin descomptes en el cas del peatge de Vallcarca –ara val 6,93 euros-. Les presidentes dels consells comarcals han insistit que és la única solució per reduir el trànsit de la C-31, que en el cas de les Costes del Garraf acull 18.000 vehicles diaris.Pel que fa al transport públic, el Pacte del Penedès Marítim vol que el territori tingui «veu i vot» a l’hora de fixar els preus i les zones tarifàries. «El Baix Penedès i el Garraf, en el fons, també som àrea metropolitana de Barcelona, però mai se’ns té en compte», ha lamentat Serramià, recordant que a les dues comarques hi ha tres zones de transport públic diferents malgrat la proximitat que tenen amb la gran ciutat. «Això ens castiga moltíssim», ha remarcat, anunciant que demanaran una reunió amb l’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament de Barcelona.La intenció del nou acord territorial és poder «fer força» vers la Generalitat per a què sigui «sensible» amb els municipis del Penedès Marítim, seguint així els passos del Pacte de Berà, que el 2015 es va crear per reclamar la gratuïtat de l’AP-7 i la retirada dels camions de l’N-340 al Camp de Tarragona i al Penedès. Eva Serramià ha admès que la nova plataforma és una «còpia» del moviment de l’N-340 «perquè ha donat molt bons resultats», recordant que ara els veïns poden circular gratuïtament per l’AP-7 entre Vilafranca Sud i Altafulla.Tant Serramià com Garcia han insistit que el territori «no reclama la gratuïtat de la C-32» sinó una «reducció del càstig» que, diuen, pateixen el Garraf i el Baix Penedès. En aquest sentit, han defensat l’aplicació del sistema de vinyeta com a substitució dels peatges actuals, mentre han insistit en reclamar una «solució» que permeti rebaixar els preus mentre aquest nou mètode de pagament no s’apliqui a Catalunya.Les dues presidentes han assegurat que no preveuen que el Pacte del Penedès Marítim incorpori altres entitats civils ni econòmiques, i l’han situat en l’àmbit «estrictament institucional». Amb tot, han garantit que mantindran reunions amb les plataformes ciutadanes, les entitats empresarials i els sindicats per traçar estratègies conjuntes a l’hora de demanar una reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i de fer pressió vers el Parlament.«L’ampliació dels patges acabarà el 2039, i això vol dir que haurem pagat durant 47 anys. Ja n’hi ha prou. El territori exigeix que el Parlament ens doni una solució», ha reblat la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Gloria Garcia, demanant que els grups parlamentaris «s’oblidin de colors i de partits».