Rescaten el gos atrapat entre dues portes d'una casa a la Bisbal del Penedès

L’entitat Adopta Ladridos Vagabundos Tarragona demanarà la cessió de l’animal i li busca casa d’acollida després que el Seprona l’hagi alliberat

Actualitzada 03/01/2019 a les 17:38

Comunicat de l'Ajuntament

El gos que es trobava atrapat entre dues portes d’una casa de la Bisbal del Penedès, a l’Avinguda de l’Esplai, ja ha estat alliberat. El Servei de Protecció a la Naturalesa de la Guàrdia Civil (Seprona) l’ha alliberat aquest migdia i l’ha deixat lliure en el mateix terreny. L’animal portava un total de tres dies tancat en aquest espai sense menjar ni aigua i el seu cas ha estat denunciat per l’entitat Adopta Ladridos Vagabundos Tarragona, que també ha alertat dels fets als Mossos d’Esquadra. A més, els veïns de la zona també s’havien sumat a la denúncia.Un cop alliberat, Adopta Vagabundos Tarragona ha afirmat que demanarà la cessió del gos, ja que considera que els seus propietaris no el tenen en condicions. Per això demanen casa d’acollida per l’animal, ja que si es produeix al decomís haurà d’anar a la Última Llar.Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès asseguren que van tenir constància dels fets el dia 2 de gener i que van intentar localitzar els propietaris de l’habitatge, «sense èxit». Per aquest motiu, han alertat als Mossos d'Esquadra i al Seprona, el qual ha aconseguit alliberar-lo.El gos, el qual no porta xip identificatiu, tampoc està censat a l'Ajuntament. El Consistori ha confirmat que emprendrà les accions legals oportunes contra els propietaris de l’habitatge per les condicions en les quals es trobava l’animal.Tot i que el gos ha quedat alliberat al terreny de la finca, l'Ajuntament demanarà una autorització judicial per accedir a la propietat privada i entregarà l’animal a una protectora, sempre que no apareguin abans els propietaris i es puguin esclarir els fets. El Consistori s'ha compromès a proveir d’aliments i aigua el gos, mentre no pugui accedir a la finca.