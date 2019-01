La Sant Silvestre recapta 800 euros per comprar joguines a famílies de l'Arboç i Banyeres

Ha comptat amb una participació de més de 300 persones

General Masculí

General Femení

L’Arboç Masculí

L’Arboç Femení

Banyeres Masculí

Banyeres Femení

La 2a edició de la cursa Sant Silvestre solidària de Banyeres del Penedès – l’Arboç, que s'ha celebrat aquest dissabte, ha comptat amb més de 300 participants. Els ajuntaments dels dos municipis s'han unificat novament per tal de dur a terme aquesta activitat esportiva de cinc quilòmetres. Els diners de la inscripció s'han destinat per comprar joguines per als nens més desfavorits dels dos municipis. En total es van recaptar 800 euros.La cursa es va iniciar a les 17 hores des de la plaça de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i va transcórrer per circuit urbà i rural fins arribar al pàrquing de la piscina coberta Inacua de l’Arboç.L’esdeveniment esportiu l'ha organitzat el Club Esportiu l’Arboç i va comptar amb la col·laboració dels ajuntaments i d'altres entitats.Les classificacions per categories són:- Gerard Gil Sentis. Club C.E. DEPORUNNERS. Temps: 00:17:09- Sergio Rodríguez Martos. Club Esportiu L’Arboç. Temps: 00:17:11- Jose Enrique Martínez. Monistrol Running. Temps: 00:17:23- Carolina Menéndez Suárez. Runners El Vendrell. Temps: 00:20:20- Serena Serra Maso. Transtriatlon. Temps: 00:21:22- Paula Barrado Carrilo. Temps: 00:21:24- Sergio Rodríguez Martos. Club Esportiu l’Arboç. Temps: 00:17:11- Munitxu Suriol Roig. Athletic Track Tarragona. Temps: 00:19:31- Gaspar Temprano Juni. Club Esportiu l’Arboç. Temps: 00:19:38-Ana del Río Martos. Club Esportiu l’Arboç. Temps: 00:24:00-Ariadna Giménez Labrador. Temps: 00:25:47-Anna Vilanova Miravent. Club Esportiu l’Arboç. Temps: 00:29:14- Titi de la Cruz Martínez. Temps: 00:18:35- Àlex García Navarro. Temps: 00:18:36- Pedro Maldonado Gutiérrez. Temps: 00:19:32- Carolina Menéndez Suárez. Runners El Vendrell. Temps: 00:20:20- Laura Cámara Ruiz. Temps: 00:24:39- Laila Al Bakali. BGTEAMGARRAF. Temps: 00:25:57L’entrega de trofeus va anar a càrrec dels alcaldes de l’Arboç, Joan Sans i de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, dels regidors d’esports dels dos municipis, Miguel Ángel del Río i Joan Roig, del secretari del Club Esportiu de l’Arboç Ferran Gutiérrez i d’un dels col·laboradors, Cisco Garrido.