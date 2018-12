Detingut un veí de Cunit per agredir i robar un home amb discapacitat a Segur de Calafell

L’home va treure la víctima del seu cotxe i després de donar-li un cop de puny li va sostraure una cadena d’or, un rellotge i unes ulleres

Actualitzada 27/12/2018 a les 12:05

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat diumenge un home de 22 anys, nacionalitat marroquina i veí de Cunit, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència, un delicte de lesions i un delicte de danys. En concret, el jove va ser arrestat per agredir i robar un home amb discapacitat a Segur de Calafell.Els fets van tenir lloc divendres a la nit, quan un grup de persones va assaltar un conductor que estava aturat en un semàfor de Segur de Calafell. Un dels individus es va apropar al cotxe i va començar a donar-li cops. Seguidament, va treure de manera violenta el conductor, el qual no va poder reaccionar a causa de la seva discapacitat.Quan el conductor va ser fora del vehicle, l’agressor li va donar un cop de puny i li va sostraure una cadena d’or, un rellotge i unes ulleres amb l’ajuda dels altres nois del grup. Arran d’aquests fets els mossos van iniciar una investigació per identificar i detenir els autors.Després de diverses indagacions, els agents van esbrinar que el principal agressor era un conegut de la policia. Un cop identificat, els mossos van localitzar-lo en una zona molt propera al lloc del robatori. En el moment de la detenció li van trobar a sobre diversos embolcalls amb cocaïna i haixix. Per aquest motiu, també van detenir-lo per un delicte contra la salut pública.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. L’arrestat va passar aquest dimarts a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.