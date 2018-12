La topada s'ha produït cap a les 11.50 hores al carrer de Miquel Batllori i Munné

Actualitzada 24/12/2018 a les 14:23

Diverses persones han resultat en un accident entre dos vehicles aquest migdia al Vendrell. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 11.50 hores per dos cotxes que haurien topat frontalment al carrer de Miquel Batllori i Munné. Com a conseqüència, alguns dels ocupants han resultat ferits.La Policia Local del Vendrell ha desviat el trànsit i ha recomant que la població utilitzin uns altres accessos per accedir al casc urbà. Els Bombers han acudit amb una dotació.