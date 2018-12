Prop de 80 persones han tornat a tallar l'N-340 al Vendrell

La gerència de l’Hospital accepta les reivindicacions dels treballadors, però diu que no té diners

Actualitzada 20/12/2018 a les 17:14

Un dijous més, els treballadors de l’Hospital del Vendrell han tallat aquesta tarda l’N-340 a l’alçada del centre per reivindicar novament que se’ls escolti. Precisament avui tenien programada una reunió ordinària dels sindicats amb la gerència, que ha acabat reconeixent, segons fonts sindicals les seves demandes, això sí, afegint-hi que «no hi ha diners». Òscar Pablos, delegat de CCOO, ha explicat que «els diners que sí que hi ha es podrien dedicar a contractar més personal».Les demandes dels treballadors, que s’arrosseguen des de l’inici de les retallades al 2012, són principalment al voltant de la «sobrecàrrega de treball» i les limitacions de l’Hospital, amb les urgències sovint saturades per manca d’espai. Al final, tot es resumeix en una exigència comuna entre treballadors i gerència: «Més diners que vinguin del pressupost de la Generalitat». Els comptes de 2019 encara es desconeix si es podran aprovar, a l’espera de conèixer el posicionament dels grups de l’oposició.