La família no té notícies seves des del passat 8 de desembre

Actualitzada 19/12/2018 a les 09:09

Miquel Roure, de 62 anys i resident a Cunit, es troba desaparegut des del passat 8 de desembre. Així ho ha difós la família a través de les xarxes socials, canal en el qual ha difós una imatge seva i ha demanat ajuda a la ciutadania per trobar-lo. Roure ha desaparegut amb la seva furgoneta Wolkswagen Transporter, de color blau, i els seus familiars no tenen notícies seves des de fa 10 dies.La família del desaparegut, segons ha pogut saber el Diari Més, va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra el passat dilluns 17 de desembre, dia des del qual la policia autonòmica treballa per localitzar a l'home.