Pere Regull reclama recursos per desplegar la Delegació del Penedès

El delegat del Govern avança un preacord per repartir els Serveis Territorials

Actualitzada 17/12/2018 a les 09:18

En busca de l’«equilibri» del Quart Cinturó

Inclusió d’Idiada als terrenys del Logis Penedès

Revisió de la C-15

Pere Regull compleix cinc mesos com a primer delegat del Govern al Penedès reclamant celeritat en el desplegament de recursos, mentre assegura que existeix un pre acord per repartir els futurs Serveis Territorials entre Igualada, Vilafranca, Vilanova i el Vendrell. En una entrevista a l’ACN, Regull ha anunciat que promourà un moviment conjunt de tots els alcaldes per pressionar la Generalitat i «evidenciar» la necessitat de desplegar els serveis de les diferents conselleries al conjunt del Penedès. D’altra banda, ha garantit que actuarà com a «intermediari» entre el territori i el Govern en projectes com el Logis o el Quart Cinturó. En aquest últim cas, ha defensat la construcció d’aquesta via ràpida, però ha assegurat que treballarà per «salvar» el Penedès.Regull, que també és alcalde de Vilafranca, lamenta que a dia d’avui la seva figura com a delegat és l’únic element concret del desplegament de l’àmbit Penedès –aprovat pel Parlament l’any 2010-, mentre el conjunt de la delegació no té una estructura física ni administrativa. Segons ha explicat, aquest gener s’incorporarà el personal administratiu, mentre els següents mesos la Generalitat habilitarà despatxos a les quatre capitals de comarca, en edificis que ja són propietat del Govern. Per exemple, a Vilafranca del Penedès s’hi destinarà una sala de l’INCAVI.El delegat ha negat que cap dels indrets sigui la seu oficial de la Delegació, insistint en el concepte de «cocapitalitat compartida». En aquest sentit, ha apuntat la possibilitat que els consells de govern del Penedès se celebrin de forma itinerant a Igualada, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell, o bé que es fixi un indret «simbòlic» del territori per celebrar-hi aquests plenaris. En aquest segon cas, s’estudiaria l’opció de castells o llocs històrics com Castellet i la Gornal, Sant Martí Sarroca, Subirats o la Tossa de Montbui.Pel que fa al desplegament dels Serveis Territorials de les conselleries, Pere Regull ha avançat a l’ACN que existeix un «preacord» entre les quatre capitals de comarca. «És amb això amb què hi guanyarem com a territori. Tenir un delegat no és important, allò important és tenir els serveis a prop», ha remarcat.Segons Regull, es preveu que Vilanova aculli els serveis de Territori i Sostenibilitat, Vilafranca els d’Ensenyament i Agricultura, Igualada assumeixi els d’Empresa i Coneixement, i el Vendrell tingui els de Cultura, a falta de concretar la resta de Departaments. La voluntat del delegat és que els Serveis Territorials estiguin definits abans del proper estiu.L’altre gran element pendent de concretar a l’àmbit Penedès és el Pla Territorial Parcial (PTP), que Pere Regull garanteix que «està molt avançat». És en aquest document on es perfilarà la proposta de traçat del tram sud de l’autovia B-40, més coneguda com a Quart Cinturó, el qual compta amb diferents projectes de construcció. Un d’ells, planteja travessar una carena que creua Sant Llorenç d’Hortons i Sant Sadurní d’Anoia. Regull ha assegurat que en recela, i ha garantit que intercedirà per «trobar el punt d’equilibri» entre la defensa del territori i la construcció de la via.El delegat considera que l’autovia és «necessària» per agilitzar el trànsit dels polígons que ara queden desconnectats de l’AP-7, si bé ha admès que algunes de les propostes actuals suposarien «trinxar» el territori. «Hem de fer veure a la Generalitat que hi ha opcions que poden ser pa per avui i gana per demà», ha apuntat, en referència als traçats que proposen creuar la plana penedesenca. En aquest sentit, ha assegurat que la seva «missió» és negociar amb el Govern per «solucionar el problema gros que hi ha de transport i, alhora, salvar la comarca», i ha instat la Plataforma DIV (Defensem la Identitat Vitivinícola del Penedès) a negociar alternatives.D’altra banda, Pere Regull ha aplaudit la proposta d’Applus Idiada per revisar el projecte del Logis Penedès, del qual ha reclamat ser-ne partícip durant les negociacions. El delegat ha assegurat que «la idea és bona» i s’ha mostrat partidari de fer compatibles els dos projectes de forma conjunta als terrenys que hi ha entre Banyeres, Sant Jaume dels Domenys, l’Arboç i Castellet i la Gornal.Regull ha defensat que el Baix Penedès necessita la construcció del Logis, assegurant que «la situació d’atur és prou greu com per descartar un projecte com aquest». D’aquesta manera, ha apostat per fer-ho compatible amb destinar un espai al nou centre proposat per Idiada per tal de reduir l’impacte del Logis al territori i, alhora, facilitar la viabilitat econòmica dels dos projectes. Aquesta opció rebatria la intenció de l’alcalde de Banyeres, defensor de substituir el Logis amb el centre d’homologació automobilística.«Demano i exigeixo que ho fem bé», ha insistit, tot recordant que els dos grans projectes van lligats al desenvolupament del Corredor del Mediterrani. «L’afectació que tingui el Logis en trànsit de mercaderies ha de tenir en compte unes connexions ferroviàries correctes que no destrossin el territori», ha afegit Regull.Finalment, Pere Regull ha admès que la C-15, coneguda com a Eix Diagonal, requereix una revisió al seu pas per Vilafranca del Penedès per reduir la sinistralitat al tram que enllaça amb l’autovia que uneix amb Vilanova. Des que es va inaugurar la via –el desembre del 2011- hi ha hagut vuit víctimes mortals en aquest indret. Regull ha assegurat que «objectivament s’hi ha de fer alguna cosa», si bé ha recordat que ja es va instal•lar una senyalització especial ara fa sis anys, després dels primers accidents.Mentrestant, el delegat ha recordat que la Generalitat té previst invertir més de 100 MEUR per millorar la C-15 entre Vilafranca i Igualada. El projecte contempla la construcció d’un tercer carril, la implantació d’una barrera central entre Vilafranca i Capellades, i el desdoblament des de Capellades fins Igualada. La proposta ha provocat el recel de l’Ajuntament de Capellades pel temor a un augment de la velocitat i de les molèsties, amb unes crítiques que Regull ha entomat, assegurant que es revisarà el projecte per «implementar mesures correctores del soroll».