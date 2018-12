La banda de Calafell actuarà el 23 de novembre del 2019 a l'Hivernacle del Poble Espanyol

El Cruïlla de Tardor ha anunciat la primera banda confirmada per l'edició de l'any que ve. Es tracta de Buhos, que actuarà el 23 de novembre del 2019 a l'Hivernacle del Poble Espanyol i es convertirà en el final de gira de presentació de l'últim disc de la banda de Calafell, La gran vida. El grup va encetar la ruta de presentació del nou àlbum al maig a la sala Razzmatazz empès per la bona rebuda del senzill Volcans. Entre d'altres distincions, ha rebut el Premi Disc Català de l'Any de Radio4 i el Premi Enderrock a millor videoclip per Barcelona s'il·lumina.