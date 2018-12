L'Obra Social “la Caixa” aporta 5.000 euros per al projecte 'Fem pinya'  

La iniciativa, que enguany arriba a la 6a edició, recull fons destinats a ajudes de menjadors escolars

L’Obra Social “la Caixa” ha fet una donació de 5.000 euros al projecte ‘Fem pinya per les nenes i els nens del Vendrell’. La iniciativa, que enguany arriba a la 6a edició, recull fons destinats a ajudes de menjadors escolars. El donatiu s’ha fet efectiu amb la renovació del conveni de col·laboració signat pel director d’Àrea de Negoci de CaixaBank, Enric Dalmau, el director de Banca d’Institucions, Alexis Gomez, i la presidenta de la colla dels Nens del Vendrell, Maria Cunillera. L’acte es va fer ahir dijous a la Sala de plens de l’Ajuntament del Vendrell, on també van ser presents l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, i el regidor de Serveis Socials, Rafel Gosalvez.El projecte “Fem pinya per les nenes i els nens del Vendrell” és un programa iniciat l’estiu del 2013 des dels Serveis Socials de l’Ajuntament, conjuntament amb la colla castellera dels Nens del Vendrell, amb la finalitat de garantir una bona alimentació a tots els nens i nenes del municipi, i en especial a aquells que, per motius econòmics i familiars, es troben en una situació de més vulnerabilitat. Aquest va ser el punt de partida d’un projecte que ha anat creixent i al qual s’han sumat nombrosos col·lectius de la vila, tant entitats com voluntaris.Els diners del projecte “Fem pinya” es destinen a complementar les beques de menjador que atorga la Generalitat de Catalunya i des de l’any 2013, l’Obra Social “la Caixa” ha anat fent importants aportacions anuals al projecte. La iniciativa també compta amb una aportació de l’Ajuntament del Vendrell.